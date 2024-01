Marchetti sul mercato del Milan: "In difesa un altro giocatore, in attacco l'urgenza non c'è più"

Il mercato invernale si è aperto due giorni fa e sarà aperto fino al 1° febbraio, alle ore 20. Il Milan dovrà sicuramente rendersi protagonista sui tavoli delle trattative per rinforzare la squadra e colmare le lacune causate dagli infortuni. I rossoneri hanno fatto già rientrare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal ma non sarà l'unica mossa.

Luca Marchetti, esperto di mercato, ne ha parlato nell'editoriale su Tuttomercatoweb questa mattina: "Al Milan torna Gabbia, come previsto, ma in difesa un altro giocatore i rossoneri lo vorrebbero comunque. I profili tenuti sotto osservazione sono i soliti ma nessun passo in avanti concreto. Si sta valutando, questo sì, Terracciano, che è stato “offerto” a molte società: Bologna, Fiorentina, Juventus… il Verona ha bisogno di incassare e mette in mostra i suoi talenti. In attacco valutazioni in corso, soprattutto dopo le buone prestazioni di Luka Jovic, che sta dando le risposte che voleva il Milan da lui. E quindi l’urgenza non c’è più".