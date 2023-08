Marchetti: "Tutti cercano Colombo: ha senso darlo in prestito? Nel frattempo c'è stato più di un sondaggio per Ekitike"

Ma se tutti stanno cercando Colombo, ha davvero senso darlo in prestito (è vero per farlo crescere e giocare con più continuità) e poi andare a cercare qualcuno a mia volta in prestito? Questo interrogativo sta spuntando sempre più spesso dalle parti di Casa Milan. Nel frattempo per Ekitiké più di un sondaggio è stato fatto, ma la convinzione di affondare ancora non c’è.

E così si rimane in ballo e si fa rimanere in ballo il Monza (che voleva proprio Colombo) insieme a Genoa e Cagliari (che a loro volta volevano Colombo, ma in seconda linea rispetto a Galliani). Il Cagliari avrebbe anche voluto Petagna, il Monza avrebbe anche potuto cederlo per poi rimpiazzarlo con Muriel e Colombo (appunto): ma ora che i tempi possono allungarsi come andrà a finire?