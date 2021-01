Vinicio Marchioni, attore italiano noto per aver interpretato il "Freddo" in Romanzo Criminale, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in un intervento a Sky Sport 24: "Farebbe la fortuna di qualsiasi squadra, ha un tale carattere e un tale carisma. Ha sempre voglia di migliorarsi, è un uomo che farebbe cose meravigliose in qualsiasi spogliatoio".