Marchisio lascia Zenit San Pietroburgo

(ANSA-AP) - SAN PIETROBURGO, 2 LUG - Claudio Marchisio ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha annunciato il club russo spiegando che si è trattato di una risoluzione consensuale. Il centrocampista, arrivato lo scorso settembre allo Zenit, ha giocato solo 15 partite (con 2 gol) in una stagione in cui ha sofferto il riacutizzarsi di un vecchio infortunio al ginocchio. "Marchisio e lo Zenit hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto" fa sapere il club russo che però non ha fornito dettagli economici sull'operazione. Marchisio era comunque tra i giocatori più pagati del campionato russo.