Marco Nasti nella lista di 270 nomi da tenere d'occhio per il futuro stilata dal CIES

Il CIES Football Observatory ha pubblicato per il mese di dicembre e in occasione della conclusione dell'anno solare 2023, una lista di 270 nomi di calciatori giovani - alcuni già affermati - da tenere d'occhio per il futuro. I vari giocatori sono stati divisi ruolo per ruolo in un report dettagliato che ne riporta anche alcune statistiche.

Nella lista non c'è nessun giocatore del Milan della rosa attuale ma vi è un rossonero in prestito. Si tratta dell'attaccante classe 2003 Marco Nasti, cresciuto nel settore giovanile rossonero ed ex bomber della Primavera del Diavolo. In questa stagione Nasti sta giocando al Bari in Serie B e fino a questo momento ha segnato 3 gol in 17 partite giocate.