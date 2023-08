Marco Pellegrino, ecco il video con cui il Milan lo presenta ai suoi tifosi

Marco Pellegrino ha firmato il contratto che lo lega al Milan per 5 anni. Il nuovo difensore centrale rossonero verrà presentato in conferenza stampa alle 14.15 a Milanello: nell'attesa, il Milan ha pubblicato su Instagram un video del nuovo acquisto con la maglia rossonera, per presentarlo ai tifosi, sulla falsariga degli innesti precedenti.