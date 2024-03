Marcolin: "Ecco perché Cardinale ha scelto Ibra. La rosa del Milan non è al livello dell'Inter"

vedi letture

Dario Marcolin, nel pre partita di Lazio-Milan su Dazn, parla delle ambizioni di Cardinale, ieri al summit del FT si è detto non contento di non essere primo, e della scelta di Ibrahimovic come suo diretto consulente.

Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me come rosa non è al livello dell’Inter. L’Inter quest’anno ha fatto capire di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Perché Cardinale ha scelto Ibra? Perché Zlatan è un personaggio che quando parla, lo ascolti, se dà dei consigli, li prendi. Quando ti dice che stai andando bene o male ti fai un esame di coscienza. Ecco perché ha scelto un personaggio così importante dentro l’ambiente Milan, ma soprattutto con una personalità spiccata”.

Sul mercato estivo: “Secondo me manca un vice Giroud, Jovic come caratteristiche non ha quella fisicità”.