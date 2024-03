Marcolin: "Il Milan visto con l'Atalanta credo non abbia problemi contro lo Slavia Praga"

vedi letture

Usciti dall’Olimpico con i tre punti (e con mille polemiche inutili), il Milan di Pioli pensa all’Europa League: giovedì 7 a San Siro c’è l’andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga. Dario Marcolin, in diretta su DAZN, parla così dell’impegno europeo dei rossoneri.

È più difficile il Rennes o lo Slavia Praga? “Adesso in Europa sono tutti avversari difficili. Il Milan ha pescato lo Slavia Praga e giovedì ha la prima partita in casa. Giocare la prima in casa è sempre un po’ fastidioso, è sempre meglio giocare la prima fuori e poi avere il ritorno con il tuo pubblico. Ma se il Milan è quello visto con l’Atalanta credo che non abbia problemi”.