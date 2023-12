Marcolin: "Milan non vince fuori casa da due mesi, emergenza in difesa penalizzante"

Dario Marcolin, inviato a Bergamo per DAZN, commenta così il momento del Milan nel pre partita della sfida contro l’Atalanta: “Pioli parla di continuità di risultati. Per rimanere in scia deve cercare di vincere anche fuori casa, dove non vince da due mesi. È ovvio che l’emergenza in difesa penalizza il Milan”.