Marcolin: "Se Leao migliora i numeri realizzativi diventa di alto livello, tipo Mbappé"

vedi letture

Ai microfoni di DAZN ha parlato Dario Marcolin, soffermandosi principalmente sulla novità tattica proposta da Stefano Pioli con Christian Pulisic schierato trequartista puro alle spalle di Olivier Giroud e con Chukwueze e Leao ai suoi lati:

"In quella posizione Pulisic ci sa stare anche perché lo ha fatto spesso al Chelsea. Il trequartista e quindi lui oggi deve trovarsi lo spazio e la posizione da solo, perché in quel ruolo devi fare così, magari un po' più a destra, un po' più a sinistra... Lui comunque è tecnica e velocità, non avrà problemi".

A Leao cosa manca per essere un campionissimo?

"Un numero realizzativo... Se lui riesce a realizzare di più di quello che crea, diventa come giocatori di alto livello tipo Mbappé".