Marcolin su Milan-Napoli: "Altro che sorteggio facile..."

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN commentando il successo dei rossoneri al Maradona: "La reazione del Napoli c’è stata nel secondo tempo, ma ha aperto le ripartenze del Milan. Attaccando in massa ha lasciato campo agli avversari, poi lo 0-4 è anche fin troppo sonoro. Quando è uscito il sorteggio di Champions League tutti pensavano ad un sorteggio facile, ieri sei stato riportato con i piedi per terra e soprattuto ha fatto capire che la Champions è molto lunga”.