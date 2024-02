Marcolin: "Tornasse indietro Pioli non cambierebbe così tanto la formazione"

Intervenuto nel post partita di Monza-Milan negli studi di DAZN, l'ex giocatore Dario Marcolin ha detto la sua sulla deludente prestazione del diavolo all'U-Power Stadium soffermandosi soprattutto sulle discutibili scelte di formazione fatte da Stefano Pioli, che ha deciso di dare fiducia alle seconde linee della sua formazione mandando in campo un tridente completamente inedito rispetto alle ultime uscite. Queste le sue dichiarazioni.

"Visto il 3-0 contro il Rennes di giovedì scorso le strade erano due: o tenerli per 60' e poi con 5 cambi dare loro un po' di riposo, oppure non cambiarli tutti e tre, magari due su te, uno su tre. Potevi gestire questa cosa. Quando cambi in blocco cambiano i riferimenti, le distanze, il modo di parlare. Hai visto un Milan diverso, era il Milan 2, e questo può fare fatica contro l'entusiasmo, la corsa e l'attacco agli spazi del Monza. Se tornasse indietro Pioli, sapendo questa risposta ed il 3 a 0 contro il Rennes non lo farebbe questo passaggio".