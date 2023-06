Marek Hamsik annuncia il ritiro a fine stagione

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ISTANBUL, 01 GIU - Marek Hamsik, per anni giocatore-simbolo del Napoli e recordman di presenze con la nazionale della Slovacchia, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica della stagione, che sta disputando nel campionato turco con la maglia del Trabzonspor. "Non è stata una decisione facile, ma è così - ha spiegato il 35enne Hamsik nel corso di una conferenza stampa -. La mia è stata un'avventura meravigliosa".

Celebre anche per i suoi capelli a cresta, Hamsik ha giocato 520 partite ufficiali (121 le reti) con la maglia del Napoli, dove è stato dal 2007 al 2019. Dal 2021 è al Trabzonspor, e nella scorsa stagione è stato uno dei principali artefici della vittoria in campionato di questa squadra che non conquistava il titolo turco da 38 anni. (ANSA).