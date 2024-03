Marelli: "Ammonizione a Theo un errore, fraintendimento con Mariani e la panchina del Verona"

Dopo il gol segnato da Theo Hernandez, a causa di un fraintendimento tra arbitro, quarto uomo e panchina del Verona, il numero 19 viene ammonito. Un giallo pesane che farà saltare al terzino rossonero la difficile trasferta di Firenze.

Luca Marelli, in diretta su Dazn, commenta così l’episodio: “C’è il gol di Theo Hernandez che porta in vantaggio il Milan e c’è un fraintendimento da parte di Mariani. Non lo chiamerei neanche un bisticcio, c’è stato un confronto di Theo Hernandez con la panchina del Verona, e ha frainteso sia la panchina del Verona e soprattutto Mariani. Abbiamo visto Theo Hernandez esultare più volte con gli stessi identici gesti, tant’è vero che poi Theo e Baroni si sono spiegati e c’è stato un chiarimento. Il problema è che ormai l’ammonizione era stata comminata. A mio parere un’ammonizione che rimane un errore”.