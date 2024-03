Marelli: "Ammonizione Theo, non vedo un gesto provocatorio. Giallo sicuramente eccessivo"

Dopo il gol, segnato nei minuti finali del primo tempo di Hellas Verona-Milan, Theo Hernandez viene ammonito in modo inspiegabile da Mariani, che evidentemente interpreta malissimo la situazione.

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così l'episodio: "Esultanza di Theo che non ha nulla di provocatorio, poi c’è stato un gesto verso la panchina. Non vedo un gesto provocatorio, ammonizione sicuramente eccessiva. Non era una provocazione verso il pubblico".

Un giallo che è pesantissimo: Theo era diffidato e salterà quindi la trasferta di Firenze, tutto per colpa di un direttore di gara disattento.