Marelli: "C'erano tutti gli elementi per il rosso a Romero dopo il fallo su Tonali"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto sul proprio profilo Twitter commentando il mancato rosso estratto contro Romero dopo il fallo durissimo su Sandro Tonali: "Velocità, ginocchio rigido, tacchetti esposti, punto di impatto sopra la caviglia: c'erano tutti gli elementi per il cartellino rosso a carico di Romero per il fallo su Tonali. Abbastanza sorprendente che il VAR non sia intervenuto. Errore ancor più grave: l'arbitro ha costretto Tonali ad uscire dal terreno di gioco nonostante l'avversario sia stato sanzionato con un cartellino"