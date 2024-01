Marelli: "Contatto Luftus-Kristensen? Contatto leggero, ma se fischi il secondo e il terzo rigore di Monza-Inter devi dare anche questo"

vedi letture

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato a DAZN gli episodi arbitrali di Milan-Roma. Queste le sue parole in merito al rigore chiesto da Luftus-Cheek nel primo tempo dopo un contatto in area con Kristensen: "Se fischi il secondo e il terzo rigore di Monza-Inter, devi fischiare anche questo. E' un contatto molto leggero quello tra il giocatore della Roma e Loftus-Cheek. Il calcio è un gioco di contatto e quindi l'intensità è fondamentale. Questi contatti per me non sono punibili".

Nessun dubbio invece sul rigore concesso alla Roma perchè è netto il fallo di Calabria su Paredes, così come non c'è nessun fallo in occasione del secondo gol del Milan di Giroud su assist di testa di Kjaer.