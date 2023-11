Marelli: "Giusto annullare il gol di Piccoli. Rosso a Giroud errore grave di Abisso"

Finale concitato, e denso di eventi discussi, quello di Lecce-Milan, conclusa sul risultato di 2-2. Dalle frequenze di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli: "Attenzione alla posizione di Abisso,al momento del contatto tra Thiaw e Piccoli non vede assolutamente nulla. Il motivo dell'annullamento è il classico step on foot, che è stato sicuramente casuale e possiamo definire negligente: Abisso l'aveva mancato completamente e il VAR l'ha corretto. È un errore arbitrale, il pallone andava calciato lungo e non poteva non seguirlo.

Per quanto riguarda il contatto, possiamo dire che è leggero e che Thiaw si alza subito. Posso essere d'accordo, ma la linea è sempre quella: il VAR interviene sempre in questi casi, l'abbiamo visto la settimana scorsa in Juventus-Verona, sono due falli diversi ma la ratio è la medesima".

Il rosso a Giroud per il fallo di mani non fischiato a Pongračić?

"Ormai siamo abituati a vedere i giocatori che si aiutano con le braccia. Se un difensore si aiuta con le mani a marcare l'avversario e tocca il pallone, se ne assume la responsabilità: è un errore abbastanza grave di Abisso. Per quanto riguarda le proteste, non possiamo sapere cosa abbia detto Giroud e questo è un discorso che prescinde dall'errore, che resta abbastanza grave".