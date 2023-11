Marelli: "Giusto non fischiare rigore su Thiaw-Strefezza"

L'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, in diretta a DAZN per commentare possibili episodi arbitrali in Lecce-Milan, spiega il contatto tra Thiaw e Strefezza a fine primo tempo in area di rigore: "Rischioso il tackle di Thiaw, ma corretto perché ha intercettato il pallone. Dopodiché c'è stato il contatto tra i giocatori, ma per dinamica dell'azione. Giusto non fischiare rigore".