Marelli: "Gol Pulisic, non esiste una singola inquadratura a disposizione dalla quale emerga che c’è stato con certezza un tocco di braccio"

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli analizza così il gol di Pulisic nel finale di Genoa-Milan: "Il gol di Pulisic è uno dei misteri buffi del calcio. Abbiamo visto tutte le inquadrature a disposizione, non esiste una singola inquadratura a disposizione dalla quale emerga che c’è stato con certezza un tocco di braccio. Possiamo intuirlo, ma per intervenire il VAR deve avere la certezza. Ci ricorda quello che è successo in Milan-Udinese di due anni fa.

Rete di Udogie che non venne annullata nonostante la sensazione netta che avesse toccato col braccio sinistro. Anche lì non essendoci un’immagine chiara il gol è stato convalidato. Per il protocollo non è possibile decidere sulla base di una sensazione, ma solo sulla base di una certezza".