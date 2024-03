Marelli: "Gomitata Hysaj, se Di Bello avesse estratto il rosso in campo non avrebbe sbagliato"

Tra i tanti episodi controversi di Lazio-Milan c'è anche una gomitata di Hysaj ai danni di Giroud nel secondo tempo, con il direttore di gara Di Bello che decide di sanzionare il biancoceleste con un cartellino giallo. Intervento molto al limite, Luca Marelli su Dazn lo commenta così. Le sue dichiarazioni:

“Parliamo dell’ammonizione di Hysaj su Giroud. Di Bello era molto vicino e decide di estrarre il giallo per imprudenza perché c’è stato un gomito alto sulla testa di Giroud. Ha rischiato qui Hysaj. Non ci sono gli elementi per far intervenire il VAR però il movimento del braccio è sospetto, è proprio un colpo col gomito sulla nuca che si poteva risparmiarsi oggettivamente. Un cartellino giallo ci sta ma se avesse estratto il cartellino rosso in campo non avrebbe sbagliato”.