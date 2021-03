Marelli: "Kessie, il gol non doveva essere annullato"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così gli errori arbitrali di ieri durante Manchester United-Milan: "Kessie riceve il pallone da rimessa laterale, controlla il pallone e poi segna. La rete viene annullata per un presunto fallo di mano dell'ivoriano, ma da tutte le inquadrature non si vede il tocco di braccio del giocatore rossonero. Sappiamo che nelle azioni offensive, se c'è un tocco di mano, in caso di gol, la rete va sempre annullata. Quindi in queste situazioni non si deve fare nessuna valutazione, ma solo rilevare se c'è stato o meno un tocco di mano. Vincic ha annullato la rete su indicazione del VAR, quindi l'errore non è dell'arbitro che si è fidato dei suoi colleghi al VAR. Per cambiare la decisione dell'arbitro, ci dovrebbe essere un chiaro ed evidente errore, ma da tutte le inquadrature, che ricordiamo sono le stesse immagini che vedono nella sala VAR, non si vede chiaramente il tocco di mano di Kessie. Se non c'è la certezza del tocco di mano, deve essere confermata la decisione presa in campo dall'arbitro. Ci sono poi altri due episodi da valutare. Al 58' il Milan ha protestato per un contatto in area tra Wan-Bissaka e Diaz. Vincic aveva davanti tanti giocatori, quindi non poteve vederlo. L'intervento del difensore inglese è pericoloso, ma Diaz si lascia andare, quindi credo abbiano fatto bene a non concedere il rigore al Milan. L'arbitro sloveno sbaglia invece all'83' a non dare il secondo giallo a McTominay: Krunic era in pieno possesso del pallone, stava per entrare in area ed è stato messo giù dal difensore dello United, in queste situazioni l'ammonizione è automatica. Qui Vincic ha commesso un errore".