Marelli: "Leao non andava ammonito, ha saltato per evitare il contatto"

Luca Marelli, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato gli episodi arbitrali di Milan-Torino, soffermandosi sull'ammonizione di Leao: "Questo è un errore di valutazione di Maresca, era anche in buona posizione. Murru è intervenuto molto in ritardo su Leao. Non lo ha toccato, bisogna essere precisi, ma se Leao non avesse saltato, la gamba sarebbe stata colpita da quella sinistra di Murru. Due anni fa Meret fu espulso in Napoli-Juventus, non toccò Ronaldo ma la decisione fu corretta. Un giocatore per avere un fallo a favore non deve farsi staccare una gamba, se salta per evitare il contatto deve essere punita l'infrazione. Sicuramente è sbagliato ammonire Leao, è tutto tranne che una simulazione, se non avesse saltato sarebbe stato colpito da Murru".