Marelli: "Maignan non poteva né fermarsi né smaterializzarsi, normalissimo contrasto di gioco"

Al minuto 12 di Lazio-Milan grandi proteste, ingiustificate, dei biancocelesti per uno scontro di gioco fortuito in area rossonera tra Maignan e Castellanos. Di Bello non concede ovviamente il penalty, Luca Marelli su DAZN commenta così: “Controllo sbagliato dalla difesa, Florenzi allunga il pallone verso Maignan e Maignan si allunga verso il pallone. Colpisce il pallone con la gamba destra e con la gamba sinistra e poi finisce a contatto con Castellanos. Dobbiamo pensare a questo episodio come se fosse un portiere che esce sull’attaccante col pallone.

Prende il pallone e poi c’è il contrasto col giocatore, non c’è mai rigore ovviamente. Più o meno c’è lo stesso concetto: Maignan scivola sul terreno di gioco, non poteva fare altro. Che altro poteva fare se non uscire in quel modo e tentare di contendere il pallone in questa maniera. Impossibile che potesse fermarsi sul terreno bagnato, così come non poteva smaterializzarsi. A mio parere è un normalissimo contrasto di gioco. Maignan tra l’altro ha giocato il pallone, cambiandone completamente la direzione”.