Marelli: "Molto d'accordo sul primo rigore assegnato al Milan, meno sul secondo"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore a DAZN, ha parlato dei due rigori assegnati al Milan contro il Torino: “Due rigori. Sono molto d’accordo sul primo, molto meno sul secondo. Il tocco di mano viene punito per due motivazioni: o per l’aumento del volume corporeo o per posizione innaturale. In questo episodio rientra nella seconda ipotesi. Le braccia sono in posizione totalmente innaturale: stava cercando di prendere posizione su Giroud ma sappiamo che non si può difendere con le mani. Piccolo particolare su questo episodio.

Theo è stato ammonito in seguito a questo episodio ma l’ammonizione non è stata revocata perché è arrivata per proteste. Il secondo rigore mi convince meno. Dobbiamo fare attenzione al movimento di Schuurs, che contrasta Leao ma non allunga il piede verso Leao ma prosegue sulla corsa e si trova il piede sulla corsa. Questo rigore mi convince poco, è un normale contatto di gioco. A mio parere Schuurs non compie alcun movimento verso Leao, non ha tentato nessun intervento”.