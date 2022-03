Marelli: "Non ho una spiegazione del perché non sia stato concesso il rigore su Belotti"

MilanNews.it

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, negli studi di DAZN, ha commentato l’episodio del mancato rigore concesso al Torino nella sfida di ieri sera contro l’Inter. Alla domanda ‘come sia stato possibile non assegnare quel rigore?’, Marelli dice: “Ogni tanto bisogna ammettere di non avere una spiegazione, e in questo caso non ho una spiegazione. Era immaginabile ci fosse un check abbastanza lungo perché c’è stato un tocco sulla palla di Ranocchia, ma poi rivisto l’episodio non ci sono dubbi. Il tocco sul pallone c’è stato, ma dopo il fallo molto evidente. Sono rimasto molto stupito che non ci sia stato l’on field review. Abbiamo controllato anche la partenza dell’azione e non ci sono stati tocchi di mano di Belotti”.