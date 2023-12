Marelli: "Proteste del Milan sul gol di Candreva, ma il regolamento non impone di interrompere il gioco"

Qualche protesta ed un po' di amarezza sul gol del 2-1 della Salernitana, con Candreva che buca Maignan mentre Fik Tomori è a terra. A termini di regolamento, spiega Luca Marelli su DAZN, non c'è niente di irregolare: "Un po’ di proteste da parte del Milan sul gol del 2-1. In realtà è corretto così. È una scelta dei giocatori quella di fermare il gioco in caso in cui ci sia un infortunio di un giocatore avversario. L’arbitro deve interrompere il gioco solo nel caso in cui venga coinvolta la testa. Questione di scelte, non mi metto a discutere quello che è stato. Semplicemente il regolamento non impone all’arbitro di interrompere il gioco".

Sicuramente, ci permettiamo di aggiungere, non una bella immagine per lo sport.