Marelli su Soumaoro-Rebic: "Per me è rigore. Massa non l'ha visto, il VAR non è intervenuto forse perché..."

MilanNews.it

Luca Marelli, moviolista di DAZN, si è così espresso sul possibile rigore per pestone di Soumaoro su Rebic: "Episodio molto dubbio, va spiegato. Massa vede un gruppo di giocatori, è sicuramente più facile per il VAR. Non interviene perché non si tratta di un pestone classico, frontale. C'è contatto ma c'è da dire che Soumaoro tocca anche il pallone con la punta del piede; il VAR ha ritenuto che dovesse rimanere la decisione di campo ma era rigore per me"