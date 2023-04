Marelli: "Tocco di braccio evidente di Lucumi: è assolutamente rigore. Mi risulta complesso capire perché il VAR non sia intervenuto"

MilanNews.it

Luca Marelli, moviolista di DAZN, si è così espresso sul tocco di mani di Lucumi nel finale di Bologna-Milan: "Tocco di braccio molto evidente di Lucumi: non visto in campo da Massa e non ritenuto da OFR dal VAR Di Bello. Il braccio è a 90 gradi rispetto alla figura. C'è un tocco di un'altra parte del corpo, ma questo non giustifica, ma il rigore è assolutamente punibile. Mi risulta abbastanza complesso capire perché non sia intervenuto il VAR: il braccio era veramente troppo largo".