Marelli: "Tra Theo e Dumfries contatto di gioco, il VAR non può intervenire"

Luca Marelli, intervenuto a DAZN nel post partita di Inter-Milan, parla di due contatti che hanno portato al primo gol dell'Inter. Queste le sue considerazioni: "Quello tra Dumfries e Theo è un contatto di gioco, è stato valutato in campo e il VAR non interviene. Lo stesso vale per il contatto tra Thiaw e Thuram. Se può esserci qualche dubbio sul contrasto tra Dumfries e Theo non ce n’è nessuno su quello tra Thuram e Thiaw: il VAR non poteva intervenire, rimane la decisione di Sozza".