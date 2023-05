Maresca arbitra Roma-Inter, Rapuano per Milan-Lazio

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La Lega di Serie A ha reso noto le designazioni degli anticipi della 34.ma giornata di Serie A. Per quanto riguarda i primi due scontri diretti nella lotta per un posto in Champions League, il big match di San Siro tra Milan e Lazio in programma sabato alle 15 è stato affidato a Rapuano, mentre la sfida dell'Olimpico delle 18 tra Roma e Inter verrà diretta da Maresca. A Guida invece la sfida salvezza Cremonese-Spezia delle 20.45. (ANSA).