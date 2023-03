Maresca: "Avere un arbitro che dà spiegazioni al pubblico potrebbe aumentare lo show"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel football americano ormai gli arbitri spiegano la decisione al pubblico, un passo che nel calcio italiano ancora non è stato fatto. Fabio Maresca, fischietto internazionale, ha parlato così a Il Mattino di questa eventualità: "Mi affascina e non poco questa cosa. E potrebbe darsi che succederà prima o poi. Sarebbe importante essere in grado di comunicare con la terminologia più appropriata con i tifosi, usando il dettame regolamentare. Il calcio è uno spettacolo e avere un arbitro che dà spiegazioni potrebbe aumentare lo show. Noi siamo pronti a fare la nostra parte".