Maresca: "Falli di mano in area, l'obiettivo è l'uniformità di giudizio. Ma è difficile"

"Non è vero, non è che ogni fallo di mano in area è rigore". Inizia così l'analisi a Il Mattino di Fabio Maresca relativa ai penalty concessi per un tocco con l'arto superiore: "Non possiamo pretendere che i difensori giochino con le mani dietro la schiena, d’altro canto anche questa è una regola in continua evoluzione e non è facile muoversi dentro continui cambiamenti. Sappiamo bene che i calciatori hanno grande capacità di controllare il proprio corpo: quello che talvolta appare come fortuito, tanto fortuito non è. E l’obiettivo, difficile, ma a cui tendiamo, è l’uniformità di giudizio".