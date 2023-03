Maresca: "VAR come una rete di protezione. Alla base degli errori c'è l'errata comunicazione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fabio Maresca, arbitro internazionale, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, dove ha parlato anche del lavoro degli arbitri al tempo del VAR: "Non credo che sia semplificato, ma diverso rispetto a prima. Siamo gestori di cinque collaboratori, compresi quelli nella sala VAR, abbiamo sempre la possibilità di correggere una decisione errata, è raro ormai che si possa inficiare con una nostra decisione il risultato finale di una partita. Poi, tutti noi tra andare al VAR e sbagliare, preferiamo sempre andare al VAR. È come avere una rete di protezione. Alla base di un errore negli ultimi tempi ci siamo resi conto che spesso c'è proprio l'errata comunicazione audio.

Ragion per cui, stiamo cercando tutti di usare sempre le stesse frasi per aprire e chiudere un check, per avviare o fermare la comunicazione tra arbitro e VAR. Insomma, abbiamo messo in piedi una check list di frasi che ci aiuta ad evitare ogni fraintendimento. Come nel linguaggio dei piloti degli aerei... Perché nel corso delle vari fasi, magari concitate di una partita, ci sta che possano esserci delle incomprensioni. E mi pare che quest’anno siano molto ridotte".