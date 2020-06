Marianella: "Con Andrè Silva il Milan non ha avuto la pazienza giusta"

Massimo Marianella di Sky Sport ha parlato di Andrè Silva: "A me piace molto. Credo che con lui non si sia avuta la pazienza giusta in Italia. E' chiaro che la maglia del Milan pesi più di quella del Porto, però è un giocatore molto duttile. Credevo fosse più adatto per il nostro campionato che per la Bundesliga. Sono sicuro, però, che questo ragazzo andrà a quantificare le tante potenzialità che ha".