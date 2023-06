Marianella: "Con Berlusconi 'Siamo il Milan' è diventato uno status. Van Basten sintesi del suo calcio"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Massimo Marianella, giornalista, ha realizzato per SkySport un video di saluto a Silvio Berlusconi: "Silvio Berlusconi ha preso il Milan il 20 febbraio 1986, un po' a metà tra il senso di responsabilità di dover aiutare la squadra in un momento difficile avendone le possibilità e la voglia di avere una ribalta, una riconoscibilità a livello globale; l'ha trasfermata in un avventura trionfale, nella quale, se da una parte lui ha avuto la visibilità che cercava, dall'altra ha regalato titoli, coppe e spettacolo, aumentando la portata storica del suo Milan e di conseguenza del calcio italiano nel mondo. Una squadra che ha dovuto confrontarsi con il Napoli di Maradona, il Barcellona di Romario, la Juve di Zidane, il Real di Butragueno e Schuster, ma che alla fine ha spesso trionfato ed è stata pure applaudita; chi vince così tanto non è mai davvero simpatico e il suo Milan non ha fatto eccezione, ma anche gli avversari, in campo e fuori, hanno ammirato la ricerca del bel gioco e le pennellate dei suoi interpreti.

La sua gestione a messo nella bacheca rossonera 29 trofei, ma soprattutto ha dato quella convinzione di grandezza che contagiava tutto l'ambiente. Siamo il Milan è diventato uno status, una forza, un monito, una responsabilità, quel senso di supremazia che a volte sfiora anche la supponenza, ma che rende i grandi ancora più grandi. Gli hanno sempre tutti rimproverato di essersi riconosciuto da solo doti di competenza calcistica, ma pochi dei suoi critici hanno adeguatamente sottolineato la capacità di sapersi circondare degli uomini giusti. Il suo Milan ha vinto anche per la struttura che Berlusconi ha saputo dare e difendere anche nei momenti difficili; li ha sempre scelto tutti lui in prima persona: Galliani e Braida, certo determinanti, poi la comunicazione, la parte medica, e quel Milan ai milanisti che è stato più di uno slogan, che ha rinforzato e rafforzato il senso di appartenenza alla maglia.

Le intuizioni fondamentali sui due più grandi allenatori della storia moderna rossonera, Capello e Sacchi, sono state poi totalmente di Berlusconi, così come la capacità di interrompere dolcemente - come reclamava la storia rossonera - il rapporto con il suo primo allenatore, Nils Liedholm. Ha avuto una sola vera debolezza calcistica personale: quella per Claudio Borghi che, però, come molte altre storie romantiche, non ha avuto un lieto fine agonistico.

Berlusconi ha portato il Milan cinque volte sul trono d'Europa e tre su quello del mondo, in un percorso in cui l'intervento del fato è stato equo: da una parte la nebbia di Belgrado, dall'altra la caviglia del cigno di Utrecht, probabilmente il simbolo della sua presidenza rossonera; di campioni il suo Milan ne avuti davvero tanti: dai tre olandesi a Weah, Boban, Savicevic, Maldini, Baresi, Pirlo.... Con la maglia del suo Milan cinque giocatori hanno alzato sette palloni d'oro, ma Van Basten è stata la sintesi del calcio che sognava Berlusconi: talento, vittorie, spettacolo. 31 anni rossoneri e forse anche di più non potranno mai essere dimenticato perché ci sarà sempre una storia sportiva a ricordarlo".