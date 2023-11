Marianella: "Contro il PSG è molto dura nonostante i recuperi di Theo e Pulisic"

Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così della gara con il PSG: "Ibrahimovic serve, ma secondo me serve di più una grande prestazione contro il PSG. Non sarà facile perché i francesi sono in un ottimo momento, sta facendo sì che il percorso che ha disegnato nella sua mente Luis Enrique sta diventando una realtà. È vero che si giocherà in casa, è vero che San Siro sarà pieno e sarà una spinta importante, però domani è molto dura nonostante i recuperi di Theo e Pulisic. Sarà il primo vero bivio europeo, una partita difficile in un momento molto delicato”.