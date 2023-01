MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimo Marianella, giornalista, è intervenuto nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, soffermandosi anche su Sergio Rico, portiere in uscita dal PSG accostato al Milan: “Non è mai piaciuto Sergio Rico, non è un portiere da Milan. Ha l’esperienza per stare in panchina, può essere un portiere da due o tre partite ma in generale non mi piace”.