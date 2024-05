Marianella: "Genoa squadra pratica e che gioca un bel calcio. Gilardino ha fatto un ottimo lavoro"

In vista dell'imminente gara in programma domenica sera a San Siro tra Milan e Genoa, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto così il noto giornalista e telecronista, Massimo Marianella. Queste le sue parole sul prossimo avversario dei rossoneri e in particolare sul rendimento di Alberto Gilardino alla sua prima esperienza in A da allenatore:

"Il Genoa è una squadra talmente bella e pratica che forse la salvezza sta un po' stretta, magari col senno di poi si sarebbe potuto bussare delicatamente a delle ambizioni europee. Gilardino ha cambiato tutto rispetto alle previsioni di inizio stagioni e ha fatto un ottimo lavoro, però questa è una che gioca davvero bene a calcio, devono fare attenzione perchè scherzano col fuoco ad aspettare così tanto per il rinnovo dell'allenatore, credo che Gilardino voglia rimanere a Genova, è molto bravo e ha molti estimatori".