Marianella: "Il Betis vorrà vincere, può essere molto pericoloso"

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato così della sfida di domani tra Real Betis e Milan: “Ci sarà un’atmosfera meravigliosa, domani lo stadio sarà sold out. Per loro è un grande evento ricevere il Milan e sono incoraggiati dalla vittoria dell’andata. Il Betis sta meno bene del Milan ma riesce a giocare a tratti come l’anno scorso, gioca un calcio spettacolare, riproporrà la difesa a tre. Può essere molto pericolosa, domani il fatto che arrivi un Milan in forma potrebbe quasi dargli l’idea di pensare più all’Europa League che al Barcellona. Loro hanno parlato di qualificazione. Mi aspetto una squadra che vorrà vincere”