Marianella: "Il Milan è una bella squadra, ma alle volte pecca di personalità"

Il Milan è da poco stato eliminato dalla Coppa Italia avendo perso 2-1 in rimonta contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Koopmeiners. I rossoneri erano prima passati in vantaggio con Leao, subendo dopo pochi minuti il pareggio dei nerazzurri. Nel finale di gara polemiche rivolte all'arbitro Di Bello per un presunto fallo di mano di Holm, segnalato dalla VAR ma non ritenuto decisivo, proprio allo scadere dei minuti di recupero. Del momento del Milan ne ha parlato così, a Sky Sport il giornalista Massimo Marianella.

Le sue parole: "Mi dispiace per il Milan e per Pioli, che ho sempre stimato reputandolo sempre un ottimo tecnicno, ma i rossoneri sono giovani e quindi peccano alle volte di un pò di coraggio e carattere, va bene l'ingresso di Kjaer, ma forse non basta in certe partite.."