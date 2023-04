Marianella: "Il Milan ha meno da perdere e ha più esperienza. Il DNA esiste. Non sono sicuro che il Napoli sia così favorito"

Massimo Marianella , giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan-Napoli: "Il Napoli si può concentrare su queste partite per cambiare la sua storia. Per esperienza personale i derby europei sono sempre bruttarelli da un punto di vista spettacolare... Partite belle calcisticamente non me le ricordo, ma diventano belle perché sono importanti. Il Milan ha meno da perdere e ha più esperienza.

Il Milan ha mandato un monito importante con lo 0-4 del "Maradona", che da una parte è una buona notizia per il Milan, dall'altra no perché alza il livello di attenzione del Napoli. Il Milan in Europa ritrova una magia particolare, esiste il DNA e le coppe in bacheca lo dimostrano; il Milan con Leao caldo è un'altra squadra. Io non sono così convinto che il Napoli sia così favorito come si diceva dopo il sorteggio".