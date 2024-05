Marianella: "Italiano? 5% di possibilità che rimanga alla Fiorentina. Ci sono poi la Juve o il Milan..."

Il noto giornalista Massimo Marianella è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare di alcuni dei principali temi di casa Fiorentina: "Bisogna aver timore del Brugge? Timore no, andarci cauti sì. Sono una buona squadra in un buon momento, con il giusto mix di giovani (alcuni giovanissimi) e alcuni veterani ultra trentenni. Le idee calcistiche non gli mancano, è una squadra pericolosa. La Fiorentina sarà favorita, ma non clamorosamente favorita. Il match col Sassuolo è servito a ritrovare la vittoria e il sorriso, ma col Brugge sarà una gara diversa".

Che pensa ne sarà del futuro di Italiano?

"La sensazione iniziale era quella che dovesse andare via. Anche io ho il presentimento che il ciclo si sia concluso, ma mi tengo un 5% di possibilità che rimanga. Il Napoli gli sta facendo capire che non è la prima scelta, e questo non rende onore alla bravura di Italiano. Ci sono poi la Juventus o il Milan, ma a parte loro qualsiasi altra destinazione la vedo come un passo indietro, e allora perché non restare alla Fiorentina? Se mi chiedi chi vorrei che fosse il prossimo allenatore della Fiorentina io rispondo Vincenzo Italiano, in alternativa vorrei Aquilani. E' un allenatore giovane ma che ha già fatto un certo percorso, conosce la piazza e certi giocatori. Se lui dovesse arrivare a Firenze non significa necessariamente un ridimensionamento".