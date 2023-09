Marianella: "La Francia ha stracciato la carta d'identità di Giroud"

vedi letture

Massimo Marianella, noto telecronista e giornalista di Sky Sport 24, ha parlato negli studi dell'emittente televisiva della nazionale francese, lodando Olivier Giroud che ancora rimane nel giro delle selezioni di Deschamps e, probabilmente, anche nelle scelte dei titolari. Le parole di Marianella: "A Giroud gli hanno stracciato la carta di identità. Se guardiamo i numeri questo meraviglioso ‘ragazzino’, perché tale è quando gioca, è il terzo per presenze della nazionale e primo marcatore. Deve essere motivo di orgoglio per lui, per le squadre che lo hanno avuto, per il Milan che lo ha rivitalizzato. Questo è un attaccante clamoroso"