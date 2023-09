Marianella: "Leao sa che in nazionale non ha il posto fisso"

vedi letture

Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, parla del ruolo di Rafael Leao nella nazionale portoghese: “Leao ha un potenziale per diventare, anche quando farà quello step di maturità in più, uno dei più forti al mondo in assoluto e non parlo solo del suo ruolo, proprio in assoluto. Ha un potenziale pazzesco. È nella nazionale giusta per vincere e per imparare da un Cristiano Ronaldo, ma è nella nazionale sbagliata per trovare il posto fisso. Sono talmente tanti… Aumenterà la sua dimensione nella gerarchia? Sì.

Ma rientrerà sempre in una sorta di giro che faranno queste maglie da titolari tra giocatori incredibili. Sono tanti i pretendenti ad una maglia da titolare. Guadagna spazio sì, ma sa benissimo che è in una nazionale che ha tanti fenomeni”.