Marianella: "Loftus-Cheek utile, ha giocato anche a tutta fascia. Professionista straordinario"

Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, parla così di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea ormai prossimo al trasferimento al Milan: “Loftus-Cheek è un giocatore utile, che può giocare in più ruoli. Ha cominciato centrale in un centrocampo a 4, ha fatto una sua evoluzione anche largo sulla fascia, interpretandola sia alla Saelemaekers ma anche a tutta fascia quando il Chelsea ha giocato con i tre dietro. È uno straordinario professionista, è serissimo. Ha avuto purtroppo qualche infortunio in carriera. Non è una super star, è un giocatore utile in più ruoli”.