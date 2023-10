Marianella: "Milan-Juve partita pesantissima con molte assenze per tutti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella commenta così l'imminente sfida tra i rossoneri e i bianconeri: "Match affascinante da sempre, è e sarà una classica del nostro campionato. Ci sono molte assenze per entrambe le squadre, il Milan gioca con il terzo portiere e la Juve ha un'assenza importante in difesa, bisognerà capire come starà Chiesa".