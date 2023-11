Marianella: "Resto un estimatore di Pioli. Domani partita difficile, il PSG arriva da favorito"

Massimo Marianella, noto telecronista, alla vigilia di Milan-PSG di Champions League parla così di mister Stefano Pioli: “A me Pioli piace molto, l’ho sempre detto. Mi piace la sua gestione umana del gruppo, mi piace come persona e come allenatore. È un allenatore logico, che non si inventa niente e non ha la presunzione di mettere rigorosamente la squadra al servizio delle sue idee ma fa un ottimo mix: avendo buone idee dal punto di vista tattico usa i giocatori nella loro miglior posizione. Il Milan ha vinto lo scudetto per queste idee e per come Pioli ha saputo estrarre da un gruppo, che era forte ma forse non era il più forte della nostra Serie a, il massimo per riportare il Milan ad essere campione d’Italia. Oggi serve di nuovo quel Pioli lì in una squadra che è buona, ha buoni giocatori e che ha dovuto passare un periodo di adattamento dovuto all’arrivo numeroso di tanti calciatori dal mercato.

È un Milan certamente buono con un ottimo allenatore. Io resto un estimatore di Pioli. Il momento è molto difficile e chiaramente le pressioni che ci sono intorno si sentono. Domani si sentiranno ancora di più, domani è molto delicata e molto difficili: in totale onestà il PSG arriva da favorito perché è più forte del Milan”.