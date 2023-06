Marianella: "Samardzic mi piace tantissimo, non sentirebbe il peso della maglia del Milan"

MilanNews.it

Massimo Marianella, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche di Lazar Samardzic e Davide Frattesi: "Samardzic a me piace tantissimo. Sento fare dei nomi buoni, di qualità. Samardizc è uno di questi. Da giovane ha avuto degli infortuni. Ha dei valori importanti. Credo che non sentirebbe tanto il peso di una maglia straordinaria come il Milan. Le maglie non solo tutte uguali. Con Frattesi sarebbe meglio giocare a tre a centrocampo".