Marianella: "Se fossi tifoso del Milan sarei arrabbiato per la vicenda Maldini"

Massimo Marianella, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche della separazione fra il Milan e Paolo Maldini: "Se io fossi tifoso del Milan sarei arrabbiato e indignato che mi hanno ammainato una bandiera come Paolo Maldini malamente. Non si sa chi siano gli interlocutori della società. Credo che la situazione abbia generato scetticismo anche in Thuram, che era molto vicino al Milan. Con Tonali va via un pezzo importante. Tutto ciò ha spiazzato un po' Thuram, che al Milan si sarebbe allargato molto a sinistra e sta meglio all'Inter. Però sarei in un certo senso contento dei movimenti di mercato".